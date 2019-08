Psg, no ad offerta del Barcellona per Neymar

CALCIOMERCATO PSG BARCELLONA NEYMAR / Il Barcellona spinge per Neymar, ma il Psg è intenzionato a dire di no.

E' quanto riporta 'Espn', secondo cui sarebbe in arrivo a Parigi una richiesta di prestito con diritto di riscatto nella prossima stagione, ma il club francese non intenderebbe ascoltarla. Il ds Leonardo vorrebbe monetizzare immediatamente dalla cessione del brasiliano, per una cifra corrispondente ad almenodi euro, cifra che però il Barcellona non potrebbe versare in un'unica soluzione.