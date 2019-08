Milan, rinnovo in vista per Donnarumma

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / E' stato ritenuto fin da inizio mercato uno dei sacrificabili, per l'entità della plusvalenza che poteva generare a favore del Milan e non certo per il suo valore, ma alla fine dovrebbe restare in rossonero. Anzi, Gianluigi Donnarumma può prolungare il suo matrimonio con il 'Diavolo'.

Il 'Corriere dello Sport' scrive che il portiere ha voglia di proseguire la sua avventura con il Milan e del resto ad oggi non sono arrivate offerte irrinunciabili, nemmeno dalche non ha effettuato un vero e proprio tentativo. A metà settembre, dunque, dovrebbe esserci l'incontro conper il rinnovo del contratto in scadenza nel