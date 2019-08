Milan, gli ostacoli dell'operazione Mandzukic

MILAN MANDZUKIC / Nell'estate in cui l'asse di mercato più caldo per la Juventus sembra condurre a Roma, non sono comunque da escludere operazioni last-minute con il Milan che per la terza estate consecutiva potrebbe rivolgersi ai bianconeri per sistemare alcune lacune in rosa.

Ad un anno dall'affare Higuain, sul tavolo finisce il nome di un altro attaccante accostato nelle ultime ore ai rossoneri: Mario Mandzukic.

Il croato è in uscita dalla Juventus che può liberarlo gratis o a cifre comunque molto contenute e per il Milan sarebbe un'opzione al momento non sfociata in una vera e propria trattativa. Lo riferisce 'Tuttosport' secondo cui l'ingaggio e l'età del calciatore rappresentano un ostacolo non da poco, così come la situazione bloccata per quanto riguarda il capitolo cessioni. Per il quotidiano torinese dunque, l'ipotesi Mandzukic per il Milan sarebbe percorribile solo come soluzione da ultimi giorni di mercato a condizioni favorevoli e, soprattutto, in caso di apertura dello stesso giocatore, il cui agente tra l'altro è stato compagno di squadra di Boban.