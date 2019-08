Calciomercato Inter, Napoli su Icardi: contatti in corso

CALCIOMERCATO INTER NAPOLI ICARDI / Il Napoli fa sul serio e vuole uno tra James Rodriguez e Icardi, con Llorente sullo sfondo. Gli azzurri intendono rinforzare l'attacco per concludere il proprio calciomercato e rilanciare la sfida alla Juventus. Per quanto riguarda Icardi, la pista è concreta.

Contatti in corso, confermati dal 'Corriere dello Sport', che riferisce di telefonate avvenute nella giornata di ieri tra il presidente del, l'ad interista, moglie-agente dell'attaccante. Azzurri che provano la stretta finale, deadline fissata a sabato, con cifre sul piatto confermate:di euro pronti per l'Inter, ingaggio al giocatore compreso. De Laurentiis ha però chiuso la porta a uno scambio con: il Napoli crede nel bomber polacco e non intende sacrificarlo.