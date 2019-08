Juventus, affare Miranda: annuncio imminente

JUVENTUS MIRANDA / Entro 72 ore si conoscerà il futuro di Juan Miranda, giovane terzino del Barcellona accostato anche alla Juventus.

Come sottolinea il quotidiano 'Sport', venerdì scade il termine per presentare la lista di 23 calciatori che il Barça B potrà schierare nella Segunda Division 2019/2020 e il laterale non rientrerà in questi nomi. Il blitz a Barcellona del Ds Fabio Paratici, però, non avrebbe sortito effetti in questo senso: Miranda è sempre più vicino al Marsiglia