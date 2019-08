Milan, Correa bloccato? Il Real propone gli esuberi

MILAN CORREA JOVIC / L'attacco del nuovo Milan di Giampaolo è in ritardo, sia sul fronte dei meccanismi tattici in campo che del mercato dove il tecnico rossonero si aspetta un'accelerata in questi pochi giorni che ci separano dalla chiusura della sessione estiva. La dirigenza avrebbe come priorità l'innesto di un trequartista, il tecnico spingerebbe per una seconda punta. In ogni caso, molto dipende da quello che accade a Madrid dove i rossoneri lavorano su più tavoli.

Il nome caldo è sempre quello di Angel Correa che però resta bloccato.

L'Atletico Madrid continua a chiedere 50 milioni, il Milan vorrebbe chiudere ma a cifre inferiori (35-38?). Attenzione quindi agli scenari che potrebbero presentarsi in vista dell'incontro fissato per l'ultima settimana di mercato in casa Real. I 'Blancos' sperano proprio nelle difficoltà dell'operazione Correa per proporre gli esuberi che Zidane vuole cedere. In primis Mariano Diaz, valutato circa 20 milioni e sul quale c'è anche la Roma , ma sul tavolo secondo 'La Gazzetta dello Sport' può finire comodamente anche Luka, prelevato per 60 milioni dall'Eintracht e ora cedibile in prestito.