CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC BARCELLONA / Giorni caldi di calciomercato per la Juventus, chiamata a risolvere la matassa dei numerosi esuberi. Compito non facile per il ds bianconero Fabio Paratici, che dovrà trovare le migliori soluzioni per monetizzare le uscite e armonizzare il gruppo, dando a Sarri, alla fine, una rosa coerente con i suoi dettami di calcio. Chi dovrebbe quasi sicuramente lasciare Torino è Mario Mandzukic.

Il 'Corriere dello Sport' in edicola oggi riferisce che del croato Paratici ha parlato con ilin occasione della sua missione iberica per Miranda è però ora molto vicino al Marsiglia ). Pista blaugrana da seguire per Mandzukic, che rimane nel mirino del Borussia Dortmund ma anche del