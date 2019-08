JUVENTUS SUAREZ RAKITIC EMRE CAN / Sono ore di fuoco per la Juventus accostata a Neymar ed al lavoro su più tavoli per chiudere in bellezza un mercato che può riservare ancora tantissime sorprese, sia in entrata che in uscita.

Mentre ilsembra muoversi sul serio per Pauloinfatti, il Ds bianconero Fabioè volato a Barcellona dove ha incontrato i dirigenti del Barça e le discussioni hanno toccato diversi profili. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Dal terzino Miranda, sul quale è forte il Marsiglia, all'ipotesi Rugani che non scalda i blaugrana, passando però soprattutto per alcuni nomi pesanti. In particolare, 'Tuttosport' conferma alcune voci circolate nella serata di ieri secondo cui il Barcellona avrebbe proposto Luis Suarez, al quale però la Juventus preferirebbe Mauro Icardi. Ma attenzione anche ad un possibile scambio: le parti, secondo il quotidiano torinese, avrebber parlato anche di un'operazione incrociata tra EmreCan al 'Camp Nou' e Ivan Rakitic, a lungo seguito anche dall'Inter, a Torino. Operazione al momento non decollata perché manca l'intesa sulle valutazioni dei cartellini, ma i due giocatori non scartano a priori il trasloco.