CALCIOMERCATO MILAN ICARDI INTER ULTIME / E se la soluzione migliore per chiudere la lunga telenovela Icardi fosse a pochissimi chilometri di distanza? A meno di due settimane dalla chiusura del mercato in Serie A, l'attaccante messo in vendita dall'Inter resta ancora bloccato e continua a scartare ogni ipotesi lontano da Milano che gli si presenta, aprendo solo al passaggio alla Juventus che però per via dei rapporti tesi tra le due società appare al momento molto complicato.

Attenzione però al possibile scenario dipinto da Francosulle colonne de 'Il Giornale'dove si parla di "Tentazione del Diavolo" per Icardi. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Alle prese con il ritardo nell'adattamento di Piatek al nuovo stile di gioco imposto da Giampaolo, il Milan infatti è alla ricerca di un altro attaccante da affiancare al polacco e fin qui il nome caldo resta quello di Correa che però i rossoneri vorrebbero acquistare a cifre inferiori rispetto ai 50 milioni chiesti dall'Atletico Madrid. Ecco che quindi la soluzione che potrebbe risolvere una lunga serie di problemi, si legge sul quotidiano, sarebbe quella di una permanenza di Icardi a Milano passando però alla sponda rossonera. Al momento non si registrerebbero contatti diretti con l'Ad interista Marotta, ma da ambienti nerazzurri non filtrerebbero particolari ostacoli all'ipotesi Milan in quanto si considera la Juventus rivale numero uno del prossimo campionato.