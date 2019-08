JUVENTUS NEYMAR ULTIME / Dal Brasile quindi in Spagna e poi, in un attimo, in tutto il resto del mondo: torna con forza la voce di un possibile inserimento della Juventus nella corsa a Neymar ed il mercato si infiamma. Dopo le indiscrezioni dal Sudamerica, l'ipotesi di una candidatura bianconera per il brasiliano in uscita dal Paris Saint-Germain sta rapidamente facendo il giro del pianeta e trova ampio spazio sulle prime pagine dei quotidiani.

Soprattutto in Spagna dove, però, c'è chi smentisce con forza tale ipotesi. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

In diretta dagli studi di 'El Chiringuito TV', infatti, il giornalista spagnolo Edu Aguirre nella notte ha sentenziato: "È praticamente impossibile che la Juventus ingaggi Neymar". Una certezza che viene rilanciata dal noto giornalista Josep Pedrerol che aggiunge: "Se il Psg apre ad una cessione di Neymar in prestito al Barcellona, il Real Madrid si inserisce immediatamente e chiede Neymar. I francesi preferirebbero cedere il giocatore al Real piuttosto che al Barça".