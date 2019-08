Napoli tra Icardi, James e il caso Neymar: le ultime CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI ICARDI JAMES / Lozano è in arrivo, ma il Napoli le “due poltrone” di cui parlò Carlo Ancelotti a luglio, vuole riempirle. E quindi, con calma ma col cronometro che incombe, lavora a un altro importante colpo per il suo attacco. Per muoversi, servono le cessioni di Ounas e Verdi (il cui destino al Torino dipende dal preliminare col Wolverhampton) ma i partenopei hanno avviato, da tempo, contatti per sostituirli con nomi di grandissimo livello.

In questi giorni la pista calda è quella che porta a Mauro Icardi: De Laurentiis, che ha un debole per l’argentino, dopo il rinnovo di Dzeko resta l’unica alternativa reale alla Juventus, che continua a temporeggiare (deve piazzare gli esuberi). Il patron sarebbe pronto ad un sacrificio per acquistare l’ex doriano anche se non dovesse riuscire a piazzare Arkadiusz Milik, che è stato proposto a un Inter ormai vicina all’acquisto di Alexis Sanchez.

Maurito, però, pur di attendere la Vecchia Signora sarebbe pronto addirittura a restare all’Inter e, quindi, in tribuna per un anno. Gli azzurri in questi giorni faranno il possibile per convincerlo, ma se arrivasse un altro 'no', non vogliono restare a mani vuote.

Napoli, James Rodriguez dipende anche da Neymar

Il caso James Rodriguez, di cui vi parliamo dal 2 giugno, è ancora apertissimo: Zidane è stato ‘costretto’ a convocarlo contro il Celta per l’infortunio di Hazard, ma la sua idea sul colombiano resta la stessa.

Tra i due il rapporto personale e professionale è ai minimi termini e il francese, in conferenza stampa, ha confermato esclusivamente la permanenza di

I blancos preferirebbero tenersi in rosa il colombiano, ma in un caso si vedrebbero obbligati a disfarsene. La loro lista Champions conta infatti un esubero, che al momento sarebbe Mariano (anche lui in attesa di una nuova squadra), ma se arrivasse un altro calciatore l’addio di James sarebbe inevitabile, visto che resterebbe l’unico sacrificabile tra i 17 calciatori né Club né Association trained.

Van de Beek è un’alternativa (relativamente) low cost, mentre il grande sogno di Florentino Perez è Neymar, per il quale oggi si è parlato anche di Juventus. Il brasiliano è un vecchio pallino del presidente e strapparlo al Barcellona, che da mesi si muove a fari spenti per spingerlo alla rottura col PSG, sarebbe un colpaccio ‘politico’ oltre che sportivo. I rapporti tra merengues e parigini sono ottimi e a Concha Espina filtra ottimismo nonostante le difficoltà dell’affare siano immense.

A quel punto, i madridisti dovrebbero piazzare James e riannodare i fili della trattativa col Napoli: l’Atletico ha scelto Rodrigo (ma dovrà prima piazzare Correa) e il ‘Bandido’ anteporrebbe senza dubbi tornare a disposizione di Ancelotti a un eventuale inserimento nell'operazione col PSG, ipotesi da non scartare ma che non accende il suo entusiasmo.

Un’apertura al prestito con diritto di riscatto diventerebbe inevitabile, ma Perez tenterà almeno di renderlo vantaggioso con una sostanziosa parte fissa e un obbligo di riscatto basato sul rendimento dell’ex Bayern. Due piste di lusso, quindi, per l’attacco del Napoli, con una terza, Llorente, che Giuntoli continua a tener viva. “Il 31 agosto saremo tutti felici”, disse Carlo Ancelotti: la dead line è ormai vicinissima.