Inter, affare Sanchez: parla Solskjaer

CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ SOLSKJAER / E' solo questione di ore, il trasferimento di Alexis Sanchez all'Inter sembra davvero cosa fatta.

La trattativa è in chiusura e si attende l'arrivo del cileno in Italia ma, tecnico del, parlando dell'affare non si è voluto sbilanciare: "Vedremo cosa accadrà con Alexis nei prossimi giorni - ammette il mister a margine del match contro i Wolves ai microfoni di 'SkySports' - Ma al momento lui è un nostro giocatore".