CALCIOMERCATO FIORENTINA RIBERY / La Fiorentina vuole assolutamente il grande colpo e continua a sognare Franck Ribery sotto la Fiesole. Daniele Pradé sta lavorando senza soluzione di continuità per regalare a Montella e ai tifosi un vero e proprio campione di livello mondiale, nonostante i 36 anni.

Franck Ribery è il nome che echeggia nei pensieri di tutto l'ambiente viola e in queste ore siamo alla volata finale, perché la decisione del calciatore dovrebbe arrivare davvero a breve, conche lo chiama su: "Grande giocatore, vieni in Italia?"

La Fiorentina fa praticamente all-in su Ribery: come riporta 'Sky Sport', attualmente sono al lavoro legali e fiscalisti per trovare le soluzioni alle varie problematiche (soprattutto economiche) e garanzie. Pradé sta facendo di tutto per accontentare l'ex Bayern Monaco (che già conosce l'italiano), che potrebbe davvero accettare la proposta dei giglieti. Sul piatto c'è un'offerta importante da 4 milioni di euro più bonus per due anni, su cui Ribery sta riflettendo. Tra le richieste dell'attaccante classe '83 c'è anche la presenza del suo fisioterapista di fiducia, l'italiano Giovanni Bianchi. La Fiorentina sta piazzando lo sprint a una trattativa iniziata addirittura più di un mese fa, il 13 di luglio. C'è ancora qualcosa da risolvere, ma Pradé e tutto il mondo viola sperano nel colpaccio.

F.I.