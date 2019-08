CALCIOMERCATO ROMA DEFREL SASSUOLO SAINT-ETIENNE / La Roma si è regalata un po' di tranquillità in questi ultimi giorni di calciomercato con il rinnovo di Edin Dzeko. I giallorossi, però, devono ancora lavorare in attacco, soprattutto in uscita. Patrik Schick è poco considerato da Fonseca, ma anche Gregoire Defrel resta sulla lista delle cessioni. Per il francese ci sono davvero parecchi estimatori, in Serie A come all'estero.

L'attaccante classe '91 sembrava vicino al, poi la frenata tra i club come rivelato in esclusiva alla nostra redazione dall'agente del calciatore

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

La pista che porta in Sardegna resta in piedi, ma si è raffreddata molto e nel frattempo molte altre formazioni si stanno facendo avanti. Come raccolto da Calciomercato.it, anche il Sassuolo sta pensando a Defrel, per cui si tratterebbe di un ritorno dopo le stagioni in neroverde che gli hanno fatto guadagnare la maglia della Roma. Gran parte del merito è stato di Eusebio Di Francesco, che sta chiedendo rinforzi a gran voce e lo rivorrebbe anche alla Sampdoria. I blucerchiati, però, dovranno vedersela anche con il Genoa ma di recente è spuntata anche la pista estera: si tratta del Saint-Etienne. Ad ora nessun club risulta in pole per Defrel, valutato dai giallorossi circa 15 milioni di euro.