CALCIOMERCATO JUVENTUS NEYMAR SUAREZ BARCELLONA / Il calciomercato è entrato nella fase finale e l'affare Neymar è destinato a dare lo slancio definitivo per un'altra serie di operazioni che coinvolgono anche le italiane.

I blaugrana continuano a sfidare il Real Madrid per accaparrarsi il cartellino di Neymar, con i catalani che attualmente sembrano avanti. La cessione di Coutinho al Bayern Monaco ha liberato una casella, ma il brasiliano potrebbe spingere via un altro dei campioni a disposizione di Valverde. Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista Luca Momblano, il ds della Juventus Fabio Paratici avrebbe effettuato un sondaggio serio per Luis Suarez. L'uruguaiano, infatti, sarebbe a gran sorpresa il possibile sacrificato del Barcellona per l'arrivo di Neymar.

F.I.