JUVENTUS ALLENAMENTO CRISTIANO RONALDO / Dopo l'amichevole vinta con la Triestina, la Juventus continua la preparazione verso l'esordio in campionato di sabato contro il Parma.

Maurizionon è stato in campo per dirigere la seduta mattutina a causa delle sue condizioni di salute , ma per l'allenatore toscano è arrivata un'ottima notizia in previsione della sfida ai ducali.

Come rivelato dalla società bianconera sul proprio sito ufficiale, oggi è rientrato in gruppo anche Cristiano Ronaldo: il portoghese ha partecipato all'allenamento di questa mattina e punta il debutto. Riscaldamento e partitella a campo ridotto per la Juventus, che domani mattina tornerà in campo. Da valutare giorno per giorno anche lo stato di salute di Sarri, alle prese con una polmonite.

F.I.