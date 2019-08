CALCIOMERCATO FIORENTINA RIBERY / Franck Ribery è il grande sogno di calciomercato coltivato dalla Fiorentina. Pradé è uscito definitivamente allo scoperto, vuole regalare un colpo ad effetto a Vincenzo Montella anche per entusiasmare la piazza. Il ds viola lo ha detto: "Noi lo vogliamo, ma non abbiamo la potenza economica di altri club e lui è in un momento di riflessione".

Ribery sta pensando, sta valutando tutte le offerte sul tavolo e quella della Fiorentina è sicuramente valida. In Germania riportano come la volontà del francese sia anche quella di non allontanarsi troppo da Monaco e dalla sua famiglia. Per questo le opzioni che portano in Russia e Qatar sono state respinte dal classe '83, anche se con l'Al Nasr c'è stato qualche problema anche economico. Come riporta la 'Bild', anche l'Eintracht Francoforte avrebbe contattato l'agente di Ribery per offrire un contratto annuale al calciatore. Non solo, perché anche un ex compagno al Bayern Monaco sta stuzzicando la fantasia del 36enne: si tratta di Mark van Bommel, che lo vorrebbe al PSV Eindhoven. Intanto l'attaccante ha lanciato segnali sui social: "Preparato per una nuova sfida", con le emoticon che sostanzialmente dicono 'presto in arrivo'.

F.I.