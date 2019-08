CALCIOMERCATO NEYMAR JUVENTUS / Torna prepotentemente di moda la suggestione Neymar per la Juventus. L'attaccante brasiliano è in uscita dal Psg e la destinazione più probabile sembra essere la Spagna con Real Madrid e Barcellona pronte a sfidarsi per riportarlo in Liga.

Dal Brasile però arrivano novità importanti, che fanno sognare i tifosi bianconeri: la Juventus - come riporta 'GloboEsporte.com' - si è inserita nella corsa a Neymar, chiedendo in queste ore informazioni al. Il club bianconero è una concorrente forte e la carta Dybala, sempre nel mirino dei francesi potrebbe giocare un ruolo importante