CALCIOMERCATO FIORENTINA NAPOLI TONELLI / La Fiorentina vuole essere protagonista in questi ultimi giorni di calciomercato. Pradé deve regalare a Montella ancora qualche pedina, sia in attacco che in difesa. La suggestione Ribery è sempre viva, dal francese si aspetta ancora una risposta definitiva ai viola.

Ma i gigliati lavorano anche per la retroguardia e in queste ore stanno spingendo per l'arrivo di un centrale.

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Si tratta di Lorenzo Tonelli, che dopo l'esperienza alla Sampdoria è rientrato al Napoli. Il difensore classe '90 non troverà spazio con Ancelotti e la dirigenza gli sta trovando un'altra sistemazione, che potrebbe coincidere con un ritorno a casa. Tonelli, infatti, è nato a Firenze, Pradé sta spingendo per il calciatore esploso a Empoli con Sarri. Secondo 'Sky Sport', l'operazione si potrebbe chiudere in prestito con obbligo di riscatto, che sarebbe legato alle presenze di Tonalli con la maglia viola.

F.I.