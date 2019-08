SARRI JUVENTUS POLMONITE CONDIZIONI / Maurizio Sarri resta fuori causa. L'allenatore della Juventus è stato costretto a dare forfait per la partita giocata contro la Triestina sabato scorso, guardando la partita dalla tv per una sindrome influenzale. Il tecnico toscano, però, non ha diretto neanche l'allenamento di quest'oggi alla Continassa e dovrà stare ancora a riposo. A rivelarlo è stata la stessa società con un comunicato sul suo sito ufficiale, in cui ha spiegato nel dettaglio le condizioni di Sarri.

Da valutare, a questo punto, la sua eventuale presenza in panchina per l'esordio in campionato di sabato contro il

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

La Juventus - autorizzata dallo stesso allenatore - ha fatto luce sul suo attuale stato di salute che non gli permette di essere presente sul campo per gli allenamenti. I bianconeri hanno spiegato che Sarri è stato fermato da una polmonite in un comunicato ufficiale: "Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al JTC dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del persistere della sindrome influenzale, che lo ha colpito durante la scorsa settimana - recita la nota del club bianconero -. Nel tardo pomeriggio è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno confermato una polmonite per la quale è stata prescritta terapia specifica. L’allenatore ha autorizzato il club a comunicare il proprio stato di salute".

F.I.