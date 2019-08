ROMA UNDER / Dopo il rinnovo firmato qualche giorno fa, Cengiz Under parla ai microfoni di 'Roma Tv' partendo proprio dal nuovo accordo: "Sono molto contento. Avevo veramente molta voglia di giocare a lungo per questa squadra. Siamo riusciti a realizzare questo progetto e sono molto contento di restare, perché ho ancora molto da fare qui e sono quindi molto soddisfatto per aver firmato il nuovo contratto. Spero che quest’anno sia un anno di successi per noi. Mi sento in una condizione molto buona e in questa stagione cercherò quindi di dare il meglio di me, come del resto ho sempre fatto. Sento che tutti hanno fiducia in me, anche i dirigenti. Ringrazio molto tutti quelli che me lo hanno dimostrato. È molto importante sia per me che per la squadra".

MIGLIORATO - "Posso dire di essere migliorato continuamente e sotto molti punti di vista fin da quando sono arrivato qui.

In modo particolare per quanto riguarda l’atteggiamento in campo ma anche dal punto di vista fisico. Col tempo mi sono abituato a al campionato e ormai gioco con molta tranquillità e in questa stagione penso di poter essere più determinante".

FONSECA - "Giochiamo in modo molto diverso rispetto alle scorse stagioni e credo che l’abbiamo dimostrato nella partita giocata col Real Madrid. Riusciamo a organizzare molto bene i passaggi. Iniziamo a costruire il gioco partendo da dietro e credo che lo faremo vedere anche in campionato. Fonseca è un tecnico che ama molto il gioco fatto di passaggi. Giocare da ala per me sarà un po’ diverso rispetto ai sistemi di gioco precedenti, però mi trovo bene in questa posizione perché mi piace questo stile di gioco".

GENOA - "Giochiamo in casa la prima partita di campionato, dobbiamo iniziare bene di fronte ai nostri tifosi anche per il nostro morale. Sarà una partita fondamentale e credo che vedremo una Roma molto forte e che porterà a casa la vittoria. Poi penseremo al Derby".