CALCIOMERCATO MARCHISIO SUNING / Niente Italia, ma neanche Cina o almeno non al Suning: Claudio Marchisio ha le idee chiare sul futuro. Ancora alle prese con la riabilitazione dopo l'operazione al ginocchio, l'ex centrocampista dello Zenit a 'Sky' spiega le sue intenzioni per il futuro, partendo dai motivi dell'addio ai russi: "La risoluzione è stata la cosa giusta soprattutto da parte mia, perché con questa operazione avrei perso mesi importanti per campionato e Champions. A loro auguro il meglio. Non ho recuperato? Il fisico con gli anni cambia, ovviamente, ma questo ti aiuta a rinforzare il carattere e a spingerti oltre i limiti per continuare.

Voglio giocare ancora: ora sto quasi alla fine dela riabilitazione, l'ultimo mese sarà decisivo per capire come reagisce il ginocchio. Contatto con? C'è stato un interessamento, ma offerte vere e proprie non ci sono state. Per Suning la vicinanza con l'non mi porta ad essere sereno su questa scelta"

NO ALL'ITALIA - "Conta anche il progetto, l'unica cosa che mi sento di dire è che non indosserò mai un'altra maglia in Italia: prenderò in considerazione solo le offerte dall'estero. Brescia? Ho ricevuto tanti messaggi, tanti tifosi che mi vorrebbero lì ma voglio rimanere coerente: dico di no anche adesso alle offerte dall'Italia. Europa o a mondi più lontani? Dipende sempre dal progetto. Non ho mai pensato di rientrare alla Juventus: un anno fa ho preso la mia decisione, era arrivato il momento".