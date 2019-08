CALCIOMERCATO JUVENTUS PSG DYBALA / Entra nel vivo la trattativa tra Juventus e Paris Saint-Germain per il trasferimento di Paulo Dybala a Parigi: dopo i contatti dei giorni scorsi, il club francese avrebbe mossa passi decisi per la 'Joya.

Come riferisce su Twitter la giornalista Claudia Garcia, l'affare tra bianconeri e parigini sarebbe entrato nel vivo e si starebbe valutando anche una novità sulla formula: il Psg, infatti, penserebbe al prestito con obbligo di riscatto. A Parigi sono alla ricerca di un nome che possa rappresentare il sostituto didestinato all'addio con Barcellona e Real Madrid che battagliano per il brasiliano: l'eventuale cessione di Dybala alchiuderebbe l'ipotesi di uno scambio Juve-Inter con coinvolto anche con Icardi ma sarebbe anche un primo passo per 'fare posto' allo stesso ex capitano nerazzurro.