FIORENTINA SIMEONE / Il Cholito Simeone sembra destinato a lasciare la Fiorentina negli ultimi giorni di calciomercato: l'argentino non sembra essere in cima alle gerarchie di Montella e il suo addio è da considerare un'ipotesi concreta.

Se in Italia si è parlato della Sampdoria, 'La Nazione' parla dell'ipotesi estero: in particolare loavrebbe fatto un sondaggio nelle ultime ore per avere in prestito secco il calciatore. Una formula che non piace alla Fiorentina che rilancia con un prestito biennale o con un diritto di riscatto da inserire a fine campionato. Simeone è rimasto fuori nella prima gara ufficiale della Viola in coppa Italia contro ilquando Montella per recuperare ha fatto entrare il giovane Vlahovic, autore tra l'altro di una doppietta.