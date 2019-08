Calciomercato Tottenham, Pochettino tuona

TOTTENHAM ALDERWEIRELD ERIKSEN/ Toby Alderweireld, Chrisitan Eriksen e Jan Vertonghen non fanno dormire sonni tranquilli a Mauricio Pochettino. Al centro di numerosi voci di mercato, tutti e tre i giocatori sono in scadenza a giugno 2020 e la possibilità di perderli entro il 2 settembre spaventa molto l'allenatore argentino che ha puntato il dito contro la chiusura anticipata del mercato inglese.

"Non sono mai stato d'accordo, ma in quel momento pensavano tutti che fosse la scelta migliore per i club - si legge su 'Sky Sports' - Credo che il presidente Levy e molte altre persone abbiano realizzato che è stato un errore madornale. Spero che risolvino il problema la prossima stagione. Dobbiamo tornare indietro e fare come fanno in tutta Europa. Un'altra squadra che fa la Champions potrebbe crearci probelmi ed è ovvio che come manager non possa essere felice che nelle ultime tre settimane di mercato possano arrivare club europei ad indebolire la nostra rosa. Non c'è buon senso, dobbiamo tornare sui nostri passi rapidamente".piace molto allae al Real Madrid, mentreè stato a lungo corteggiato dalla