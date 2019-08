CALCIOMERCATO FIORENTINA ROSSI JACOBELLI PEDRO GUILHERME/ Stando a quanto riportato da 'La Nazione', restano vive le piste che portano a Diego Rossi e Pedro Guilherme per la Fiorentina di Vincenzo Montella.

Per il primo, le richieste dei Los Angeles FC sarebbero sui 12 milioni di euro, mentre per l'attaccante brasiliano sui 10 milioni.

Il club viola però vorrebbe concludere le operazioni con la formula del prestito, e dovrà quindi trovare l'accordo con i rispettivi club.