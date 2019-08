BARCELLONA NEYMAR / L'assalto finale: il Barcellona preme sull'acceleratore per Neymar e presenta un'offerta ufficiale al Paris Saint-Germain.

'Rac 1' racconta di una riunione dei vertici del club catalano: il presidente, l'amministratore delegato Oscar, il direttore generale Bordas, il tesorieree i responsabili del settore sportivo Erice Ramonhanno tenuto una riunione durante la quale hanno messo a punto la proposta da presentare al club transalpino per riportare Neymar al 'Camp Nou' e strapparlo al. Nessuna indiscrezioni sulla offerta presentata ma non dovrebbe essere molto lontana dalla richiesta del: Leonardo vuole 100 milioni cash più contropartite per arrivare ad un valore complessivo superiore ai 200 milioni di euro. Nei prossimi giorni Abidal volerà a Parigi per trattare dal vico con il dirigente parigino e provare a chiudere il prima possibile l'affare Neymar.