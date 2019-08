p>INTER ICARDI JUVENTUS NAPOLI LUCARELLI/ Intervistato ai microfoni di 'Radio Sportiva', Cristiano, ex bomber di Livorno e Napoli, ha parlato della situazione di Mauro, centravanti fuori dal progetto tecnico dell'Inter: "L'arrivo dell'argentino nel club azzurro sarebbe un gran bel biglietto da visita per Aurelio. Con tutto il rispetto nei confronti di, ma Icardi è un altro giocatore". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Lucarelli ha poi aggiunto: "E' una lotta fra Juventus e Napoli, ma credo che, per vestire l'azzurro, lui aspetti la certezza di non poter andare a Torino".