CALCIOMERCATO MILAN BAILLY MANCHESTER UNITED/ Secondo quanto riportato dal 'Sun', il Manchester United avrebbe intenzione di riaprire i discorsi per il rinnovo di Eric Bailly, difensore centrale accostato al Milan negli scorsi mesi.

Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Nonostante sia ancora alle prese con un infortunio, i Red Devils non vorrebbero perdere il classe 1994 a zero nella prossima stagione. Nella scorsa stagione, Bailly ha totalizzato 12 presenze in Premier League.