Mercato Roma, ESCLUSIVO: due ostacoli per Nkoulou

CALCIOMERCATO ROMA NKOULOU TORINO - La priorità della Roma in queste ultime due settimane della sessione estiva di mercato è quella di rinforzare il reparto arretrato con un terzino destro e soprattutto con un difensore centrale. Negli ultimi giorni si è fatto nuovamente il nome di Nicolas Nkoulou, 29enne nazionale camerunese che milita attualmente nel Torino.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , tuttavia, l'affare è tutto in salita: in primo luogo i granata non hanno intenzione di imbastire una trattativa prima del doppio confronto con il; dall'altro il presidenteè restio a negoziare condopo la brusca separazione. Solo in caso di eliminazione dall'il Torino prenderebbe in considerazione la cessione di Nkoulou: in quattro giorni, però, trovare un accordo non sarebbe semplice, considerato che il suo cartellino viene valutato oltre 20 milioni di euro.