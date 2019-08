PARIS SAINT-GERMAIN REAL BARCELLONA NEYMAR / Ultime due settimane e un nome solo per Barcellona e Real Madrid: Neymar. Il brasiliano è il 'sogno' di mercato delle due società spagnole con il Paris Saint-Germain che si è rassegnato a lasciar partire l'attaccante ma non vuole rinunciare a condizioni economiche e tecniche di proprio gradimento.

Così si rincorrono voci su possibili scambi: sfumata l'ipotesi, andato al, i blaugrana devono fare i conti con le resistenze diad accettare la destinazione francese. Il Real Madrid anche va a caccia del nome giusto per convincere il Psg: rifiutate le ipotesi, 'Telefoot' fa anche il nome di Courtois come possibile pedina di scambio. Il portiere belga però non avrebbe nessuna intenzione di lasciare la Spagna: la caccia così alla formula giusta continua con Real e Barça che si sfidano per il colpo dell'estate.