CALCIOMERCATO LAZIO PAVLOVIC/ Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', Strahinja Pavlovic sarebbe pronto a vestire la maglia della Lazio. Il giocatore di proprietà del Partizan Belgrado infatti, verrebbe pagato dal club biancoceleste una cifra intorno ai 5,5 milioni di euro.

Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Classe 2001, l'originario di Sabac in Serbia dovrebbe però restare un'altra stagione in prestito con i bianconeri del Partizan. Un'annata di rodaggio prima del grande salto in Serie A con la maglia biancoceleste.