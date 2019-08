CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA - In casa Juventus continua a tenere banco il discorso legato al futuro di Paulo Dybala. L'attaccante argentino è stato accostato all'Inter nell'ambito di uno scambio con Icardi e soprattutto al Paris Saint-Germain in caso di partenza di Neymar.

Dal canto suo la 'Joya' sembra intenzionato a giocarsi le sue carte cone restare così a Torino. Sul tema è intervenuto anche Tony: "Mi hanno detto che laha ritirato Dybala dal mercato - ha dichiarato il giornalista sportivo a 'Radio Radio' - Non certo per il bel gol alla Triestina: è una partita che non conta visto che quando manca, lui si muove diversamente".