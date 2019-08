Milan, dalla Spagna: trovato l'accordo per Castillejo

CALCIOMERCATO MILAN CASTILLEJO - Il Milan continua a trattare con l'Atletico Madrid per l'attaccante argentino Angel Correa. Di pari passo i rossoneri hanno bisogno di sfoltire il reparto offensivo e fare cassa per accontentare le richieste dei 'Colchoneros'. Con Suso blindato dal nuovo tecnico Giampaolo, tra i papabili partenti c'è Samu Castillejo.

Per l'attaccante spagnolo, stando a quanto riportato dal portale iberico 'El Gol Digital', si sarebbe aperta una nuova pista in patria che porta al. I galiziani, peraltro, avrebbero già trovato l'accordo con i meneghini per il suo cartellino sulla base di 11 milioni di euro pagabili in due rate. A inizio mese ai nostri microfoni, il suo agente aveva dichiarato che Castillejo vuole restare al Milan