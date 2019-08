CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Nella fiera dei sogni che è il calciomercato, basta una semplice foto a far partire la fantasia: figurarsi poi se il 'sogno' ha qualcosa di reale come nel caso di Paul Pogba. Il centrocampista francese, non è un segreto, vorrebbe lasciare il Manchester United con Real Madrid e Juventus come destinazioni preferite.

I bianconeri sono alla finestra in attesa di capire quel che accadrà, considerato che per le squadre di Premier League il mercato in entrata è chiuso e i 'Red Devils' non avrebbero la possibilità di rimpiazzare il campione del mondo. A dare però consistenza ai sogni bianconeri ci ha pensato lo stesso Pogba: il centrocampista ha postato una foto su una storia Instagram in cui indossa la maglia bianconera. Lo scatto fa parte di una sorta di quiz che il calciatore ha lanciato in occasione del compleanno dei suoi fratelli (che compaiono nell'immagine) ma per il popolo juventino tanto basta per lasciarsi andare e ipotizzare un imminente ritorno a Torino...