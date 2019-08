Inter, scout in Germania: ecco chi osserva Marotta

CALCIOMERCATO INTER GONZALEZ - L'Inter continua la sua rivoluzione in attacco. Escluso dal progetto Icardi e ceduto Perisic, i nerazzurri hanno già acquistato Lukaku e stanno per chiudere con Sanchez sempre con il Manchester United. Ma non solo.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', gli uomini mercatoe Ausilio lavorano anche in prospettiva futura e a tal proposito avrebbero mandato degli scout in Germania per assistere al match di Zweite Bundesliga tra loed il St. Pauli. Osservato speciale Nico, centravanti argentino di 21 anni, entrato nella ripresa ed autore del gol della vittoria in rimonta per i padroni di casa.