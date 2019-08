JUVENTUS MARANI DYBALA INTER / Quale sarà il futuro di Paulo Dybala: la Joya è al centro del mercato con il Paris Saint-Germain che ci prova, l'Inter che ci spera e la Juventus che riflette sul da farsi. A parlare del futuro dell'attaccante argentino intervenendo a 'Sky' è Matteo Marani che dice la sua sul numero 10 bianconero: "La Juventus ha già fatto la sua scelta su Dybala: vuole venderlo anche per rientrare degli investimenti fatti".

Dalle possibili prossime destinazioni del calciatore, il giornalista depenna l'Inter: "L'argentino ha bisogno di una squadra che giochi per lui. Mi sembra che all'Inter ci siano già delle posizioni occupate: per me deve giocare vicino alla porta, come finto 9 che fa la differenza. Non può essere corredo di una stella: deve essere la stessa". Per Dybala si parla da tempo di un possibile scambio conanche se il possibile arrivo diall'Inter potrebbe chiudere le porte a tale opzione.