BOLOGNA KINGSEY DONSAH / Doppia ufficialità per il Bologna: la società rossoblu ha annunciato il rinnovo di contratto di Michael Kingsley e la cessione di Godfred Donsah.

Il primo, centrocampista 19enne, ha firmato fino al 30 giugno 2024: lo scorso anno il giovane calciatore ha giocato in prestito al Perugia collezionando 25 presenze con la maglia della società umbra. Donsah, invece, lascia l'Italia e si trasferisce in prestito con diritto di riscatto al: dopo quattro anni dal suo arrivo a Bologna, il centrocampista ghanese va nella Serie A del Belgio. Per lui esperienze in Italia anche al Verona e al Cagliari per un totale di 89 presenze nel massimo campionato.