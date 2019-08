CALCIOMERCATO ATALANTA STURRIDGE / Sturridge ancora senza squadra. Oltre che all'Atalanta, che ha presentato una proposta, e a qualche club turco (vedi il Trabzonspor), l'attaccante inglese è un profilo che interessa anche all'Eintracht.

Il 29enne è stato proposto al club tedesco, che ha preso subito in considerazione la sua candidatura. Sturridge, che chiede un triennale, potrebbe approdare a Francoforte per sostituire. Il serbo potrebbe partire di fronte a un'offerta da almeno 35 milioni di euro. Tra le sue preferenze c'è l'Italia, dove non a caso è seguito da diversi club, Inter su tutti.