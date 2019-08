CALCIOMERCATO JUVENTUS MATUIDI / Juventus sempre alle prese con il 'problema' cessioni. Tra i giocatori in uscita figura Matuidi, bocciato da Maurizio Sarri.

Stando a 'La Gazzetta dello Sport', però, il centrocampista francese di 32 anni non vuole andarsene da Torino se non per un club di pari livello. Che, per il momento e rumors a parte, non si è palesato. Ecco allora che le possibilità di una sua permenenza in bianconero, nonostante il contratto in scadenza fra un anno, sono alte.