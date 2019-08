Calciomercato Roma, Santon nella Liga a una condizione

CALCIOMERCATO ROMA SANTON / Potrebbe esserci la Liga spagnola nel futuro di Davide Santon.

L'eclettico terzino classe 1991, arrivato allainsieme a Zaniolo nell'ambito della trattativa per la cessione diun anno fa, non sembra rientrare nei piani del nuovo tecnico Fonseca ed il suo nome sarebbe finito sul taccuino del neopromosso. Secondo quanto riportato dall'emittente capitolina 'Teleradiostereo', l'ex esterno dell'Inter sarebbe disposto al trasferimento nelle Baleari, ma vorrebbe farlo a titolo definitivo e non con la formula del prestito. I giallorossi attendono offerte all'altezza per poi poter dare l'assalto adel Chelsea odel Napoli.