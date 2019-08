ATALANTA SABALY LAXALT DIMARCO / Altri due colpi per la Champions League. L'Atalanta sonda il terreno per regalare nuovi rinforzi a mister Gasperini: servono un attaccante e un esterno di fascia. Se per l'attacco la priorità è il colombiano Roger Martinez, per la fascia il primo nome porta in Francia e si tratta di Youssuf Sabaly.

Il senegalese, lo scorso anno vicino al, ha già dichiarato di voler lasciare ile sarebbe lui il primo obiettivo nerazzurro. Tutte le news di mercato: Clicca Qui per restare aggiornato.

Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport', che sottolinea come per il nazionale senegalese (comunitario, in quanto nato in Francia), il Bordeaux continui a chiedere 9 milioni di euro. Una cifra considerata eccessiva dal club bergamasco, che vorrebbe acquistare il giocatore ad un prezzo inferiore. Se però l'accordo non dovesse essere raggiunto, l'Atalanta potrebbe virare su altri obiettivi come Diego Laxalt, in uscita dal Milan o Federico Dimarco, anche lui sul punto di lasciare l'Inter. Entrambi sono seguiti con attenzione dalla 'Dea', così come Biraghi, su cui però è al momento in netto vantaggio l'Inter.