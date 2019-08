CALCIOMERCATO JUVENTUS KHEDIRA / Sami Khedira si toglie 'mediaticamente' dal mercato: "Mai avuto trattative con altre squadre, zero virgola zero - le parole del centrocampista tedesco ai microfoni di 'Kicker' - So che siamo in tanti e che la Juventus deve vendere. Uno come me, a 32 anni e con sole 17 partite nella scorsa stagione, è sempre in discussione. Anche negli ultimi 10 anni è sempre stato così, però alla fine ho sempre giocato. Ma con la Juve è stato chiaro fin dall’inizio della preparazione che non sarei partito e che non volevo partire".

Khedira resta alla Juve, si dice, per volere di Sarri.

L'ex Real di fatto conferma: "Ho un buon rapporto con il mister ed ero sicuro di convincerlo con le mie qualità. Seguivo come giocava ae col: gioca un calcio diverso, pressing, intensità, passione e intelligenza. Tutte qualità che mi vanno a genio. Io il suo preferito? Avrei dovuto esserlo di tutti quelli che mi hanno fatto giocare:e adesso Sarri - ha risposto, come riporta 'Gazzetta.it - Tutti allenatori diversi fra di loro ma che hanno apprezzato le mie prestazioni. Sono convinto di poter stare atleticamente al massimo livello - ha sottolineato in conclusione Khedira, in questa estate accostato a vari club, dall'fino al- altrimenti parlereste con un pensionato e non con il calciatore Khedira. Posso giocare uno, due tre anni al massimo".