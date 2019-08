Calciomercato Roma, conferme su Zappacosta: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO ROMA ZAPPACOSTA / Prima la cessione di Santon, poi l'affondo per Zappacosta: la Roma non cambia i piani per la corsia di destra.

Secondo le ultime indiscrezioni, il club giallorosso sarebbe molto vicino all'accordo con il Chelsea (in prestito con diritto di riscatto) per l'ex Torino, preferito, anche per motivi economici, all'esterno del Napoli, Hysaj . Ieri il laterale dei Blues è rimasto in tribuna: l'ennesimo segnale sulla possibile e attesa partenza.