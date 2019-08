ROMA MILAN MARIANO DIAZ / Potrebbe profilarsi una sfida tutta italiana per Mariano Diaz. L'attaccante di origini dominicane è in uscita dal Real Madrid ed è in cerca di una sistemazione. Zidane lo ha escluso dal progetto e per i club interessati ad un acquisto nel reparto offensivo, l'ex Lione rappresenta un'occasione decisamente importante. Su di lui, in particolare, ci sarebbero due club di Serie A: Milan e Roma.

La Roma però non molla la presa e resta in corsa. I giallorossi, considerando la volontà di cedere Schick e Defrel, sono intenzionati ad acquistare un nuovo attaccante e in pole ci sarebbe proprio il giocatore del Real Madrid. Mariano ha tra l'altro già dato il proprio assenso a trasferirsi in giallorosso, ma manca l'accordo tra club. Nonostante il rinnovo di Dzeko non è detto però che la Roma possa decidere di fare un ulteriore investimento importante per il reparto offensivo.