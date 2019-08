CALCIOMERCATO INTER ICARDI MONACO / Mancano quattordici giorni alla chiusura del mercato estivo e ancora non si conosce il futuro di Mauro Icardi. La Juventus resta l'opzione preferita dal centravanti argentino, che l'Inter ha ufficialmente escluso dal progetto, con il Napoli in seconda fila.

Nelle ultime ore va registrato l'inserimento deciso del Monaco, che ha messo sul piatto 65 milioni di euro per il cartellino e 12 l'anno per il classe '93 . Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , però, Icardi non è per nulla interessato a trasferirsi nel Principato. Il bomber di Rosario, ripetiamo, ha in testa la Juve, mentre il club dirappresenta un'alternativa con possibilità di diventare soluzione concreta qualora sfumasse del tutto la possibilità di un trasferimento a Torino. Non si esclude comunque una sua permanenza in nerazzurro, perlomeno fino alla prossima finestra invernale.