CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN ROMA NAPOLI / Il calciomercato è giunto nel momento più caldo. Il 2 settembre infatti la sessione estiva di trasferimenti chiuderà i battenti per riaprirli a gennaio, momento in cui i club potranno porre mano per riparare a eventuali lacune che si paleseranno nei primi mesi della nuova stagione. Questi 15 giorni saranno dunque cruciali per sistemare i reparti più bisognosi di rinforzi. Juventus, Inter, Milan, Roma e Napoli al momento sono le squadre più impegnate in entrata e in uscita: dal futuro di Icardi e Milik fino alle operazioni Lozano e Correa. Ecco i movimenti più caldi di questa settimana di mercato.

Juventus, Eriksen e Pogba i sogni: Higuain in bilico. Roma, occhi in difesa: da Rugani a Zappacosta

La Juventus è sicuramente una delle squadre che ha fatto di più durante questa calda estate di trasferimenti. Nonostante gli arrivi, di de Ligt, Rabiot, Ramsey, Buffon, Demiral, Luca Pellegrini (girato poi in prestito al Cagliari) e Danilo, la società bianconera non sembra intenzionata a fermarsi qui. Paratici infatti sta valutando un altro colpo top a centrocampo con Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham legato agli Spurs fino al 2020, in cima alla lista. Oltre al danese, il DS bianconero starebbe continuando a seguire da vicino la situazione legata al possibile ritorno di Paul Pogba, ma l'operazione sembrerebbe tutt'altro che facile, vista la pressante concorrenza da parte del Real Madrid e la poca propensione dello United di cederlo. Vero è che, prima di accogliere nuove pedine, la Vecchia Signora dovrà fare spazio attraverso alcune cessioni (Matuidi ed Embre Can). Nonostante il rinnovo di Dzeko con la Roma, in bilico continuerebbe a essere la posizione di Gonzalo Higuain, seguito con particolare interesse dal Monaco. Al posto del Pipita potrebbe arrivare Mauro Icardi, in attese dell'assalto definitivo del club torinese.

In uscita si valuta anche Daniele Rugani, opzione che non convince però molto la Roma, la quale sta anche studiando i profili di Lovren e di Pezzella per la propria difesa. I giallorossi, dopo aver blindato il centro dell'attacco con la permanenza del numero 9 bosniaco, considerano un colpo anche sulla corsia difensiva di destra: due nomi sul taccuino di Petrachi sono quelli di Hysaj del Napoli, che però ha un costo elevato, e di Zappacosta del Chelsea. Quest'ultimo, decisamente in pole rispetto all'albanese del Napoli per giocarsi il posto da titolare con Alessandro Florenzi, non rientra nei piani di Lampard, che lo ha lasciato ieri in tribuna nella sfida contro il Leicester.

Inter, ecco Sanchez: attesa per Dybala. Napoli, fumata bianca per Lozano. Milan, tutto su Correa e Mariano

Non è da escludere a priori poi una stretta per l'attaccante Batshuayi : il belga potrebbe vestire la maglia giallorossa solo in caso di partenza di Patrik Schick, il cui futuro potrebbe vederlo al Borussia Dortmund o al. Dovranno poi essere finalizzare le cessioni di diversi esuberi, tra cui spiccano Olsen, Defrel, Santon, Coric, Gonalons e Pastore.

Il mercato continua a essere in fermento in casa Inter. Il rinnovo di Dzeko parzialmente complicato i piani di Marotta, che sta pensando anche a Fernando Llorente, al momento senza squadra e in cerca di una nuova avventura. In avanti poi sembrerebbe essere tutto fatto per il ritorno in Italia di Alexis Sanchez, reduce da un periodo poco positivo con il Manchester United. Il cileno, che dovrebbe indossare la maglia numero 7 potrebbe sbarcare a Milano già mercoledì. Un altro colpo importante porta il nome di Paulo Dybala, che avrebbe pranzato con i dirigenti della Beneamata visto il futuro ancora da chiarire. Per quanto riguarda il fronte Icardi invece, oltre alla Juventus, bisognerà vedere cosa succederà sull'asse Milano-Napoli: De Laurentiis temporeggia in attesa della decisione definitiva dell'argentino e sarebbe pronto a inserire nella trattativa anche il cartellino di Milik. A centrocampo infine non è da escludere un tentativo importante per Vidal, non considerato incedibile dal Barcellona.

Anche Napoli e Milan stanno piazzando gli ultimi colpi di questa sessione. I partenopei sono pronti ad accogliere Lozano, le cui visite mediche sono previste per la giornata di mercoledì. Un'operazione che si è invece complicata è quella relativa a James Rodriguez, trattenuto dal presidente del Real Madrid Florentino Perez. Come colpo in prospettiva Giuntoli è pronto al blitz per Leonardo Campana, talento del Barcelona de Guayaquil.

Per quanto riguarda il club rossonero invece, in avanti si continuano a seguire Mariano Diaz e Angel Correa mentre non è da escludere una possibile accelerata per uno scambio con la Roma concernente Patrick Schick, pupillo suo mentore Giampaolo, a fronte dell'arrivo a Trigoria di André Silva. Un'occasione infine potrebbe essere quella targata Mario Mandzukic, in uscita dalla Juventus.