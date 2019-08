JUVENTUS DYBALA ICARDI INTER / La telenovela Icardi inizia somigliare sempre più ad una soap argentina: puntate che si susseguono, colpi di scena, ma ancora nulla di definito. E il nuovo colpo di scena arriva da Como, dove sulle rive del lago Paulo Dybala avrebbe incontrato domenica a pranzo alcuni dirigenti nerazzurri.

Lo riporta 'Il Giornale', che sottolinea come l'attaccante dellaabbia parlato con non meglio precisati dirigenti dell'.

Un nuovo capitolo dunque dell'affare che potrebbe portare la 'Joya' a Milano e che porterebbe Mauro Icardi a fare il percorso inverso. L'ex capitano nerazzurro è da tempo un esubero, ma il futuro resta un rebus. Wanda Nara sembra intenzionata a non voler lasciare Milano, mentre il Napoli ha lanciato un ultimatum, dopodiché abbandonerà la pista Maurito. Il tempo corre veloce: la Juventus preferirebbe non cedere Dybala all'Inter e, come riporta il quotidiano, sarebbero proprio i nerazzurri a trovarsi in casa il problema maggiore. Icardi è in esubero e i continui rifiuti non fanno altro che complicare la cessione. Sul 10 bianconero invece c'è sempre l'ombra del Paris Saint-Germain, ma in questo caso anche qui c'è un'altra grana, quella di Neymar.