CALCIOMERCATO NAPOLI INTER ICARDI MILIK LASAGNA / Il mercato del Napoli ha subito un brusca accelerata in queste ultime ore. Dopo aver chiuso per Lozano, la società partenopea starebbe attendendo una risposta definitiva da Mauro Icardi, considerato il profilo perfetto da regalare a Carlo Ancelotti. In caso di arrivo di Maurito all'ombra del Vesuvio, l'addio di Milik diverrebbe decisamente attuale.

Il polacco difficilmente accetterebbe di fare la riserva e potrebbe rientrare nell'operazione con l'argentino, finendo all'Inter. Secondo 'Tuttosport', qualora l'approdo dell'exa Milano non si concretizzasse, diverrebbe calda la pista relativa al

Con Icardi in squadra e Milik fuori, Giuntoli si metterebbe poi alla ricerca di un suo vice: il nome preferito dal DS sarebbe quello di Kevin Lasagna dell'Udinese.