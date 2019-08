CALCIOMERCATO MILAN MARIANO DIAZ CORREA MADRID / Il Milan potrebbe piazzare colpi importanti nelle ultime ore di mercato. La società rossonera infatti sta cercando di rifarsi il look in attacco, soprattutto vista la cessione di Cutrone. La prossima settimana, secondo 'Tuttosport', potrebbe essere quella decisiva in tal senso: la dirigenza del Diavolo infatti avrebbe programmato un viaggio a Madrid per parlare con il Real.

Sul tavolo verrà messo il nome di Mariano Diaz, che ha aperto giorni fa anche alla Roma . I blancos sarebbero disponibili a liberarsi dell'attaccante anche attraverso la formula del prestito con obbligo o diritto di riscatto.

Nonostante non sia stato messo formalmente in agenda, è possibile che la società di Gazidis possa fare un'altra chiacchierata con l'Atletico per Angel Correa, considerato l'obiettivo numero uno per l'attacco. Il dialogo potrebbe servire per ridurre al minimo la forbice tra la domanda dei colchoneros (55 milioni di euro) e l'offerta del Diavolo (45 milioni).